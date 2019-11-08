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Espreso.tvОбществоЗеленский был готов объявить о расследовании против Байдена, - NYT

Зеленский был готов объявить о расследовании против Байдена, - NYT


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский был готов публично объявить о расследовании против оппонента президента США Дональда Трампа для разблокировки военной помощи Украине

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, советники Зеленского пришли к мнению, что американская военная помощь на $ 400 млн и поддержка мирных переговоров перевешивают риски потери двухпартийной поддержки в Конгрессе США.

Помощники выступали за то, чтобы "подчиниться требованиям", сказал NYT Петр Бурковский, старший научный сотрудник Фонда Демократические инициативы, который имеет тесные связи с украинским правительством.

Как показали свидетельство и.о. посла в Украине Уильяма Тейлора, Трамп хотел, чтобы Зеленский в эфире CNN выступил с публичным заявлением о начале расследования в отношении семьи Джо Байдена.

По словам одного из неназванных чиновников, участвовавших в обсуждении, почти все советники Зеленского выступили за публичное объявление о расследовании. Они согласились с тем, что военная помощь, а также дипломатическая поддержка со стороны США на переговорах по Донбассу перевешивают риски поддержки одной стороны в американской политике.

NYT отмечает, что не все поддерживали эту позицию. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что теперь офису Зеленского нужно "исправить ошибки" в отношениях с США, и "в частности, свои".

По данным издания, команда Зеленского планировала, что объявление будет сделано 13 сентября в интервью с Фаридом Закарией, ведущим на CNN.

Но резонанс вокруг жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским спас официальный Киев от принятия окончательного решения и устранил необходимость делать это заявление.

Жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, привела к запуску процедуры импичмента.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Теперь демократы пытаются выяснить, связано ли решение Трампа заблокировать военную помощь Украине с попытками заставить Киев начать политически мотивированное расследование против главного оппонента Трампа - Джо Байдена.

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