Трамп допустил посещение парада 9 мая в Москве

8 ноября, 2019, 18:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность участия в параде по случаю 75-летия "Великой Победы" в Москве

Об этом он заявил журналистам в пятницу, 8 ноября, передает Reuters.

Президент сказал, что коллега из России Владимир Путин пригласил его на военный парад в мае, и он рассматривает возможность участия.

Посетить парад 9 мая 2020 года уже согласился президент Франции Эммануэль Макрон.

Кремль также обещал направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.