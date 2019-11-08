Трамп допустил посещение парада 9 мая в Москве
8 ноября, 2019, 18:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность участия в параде по случаю 75-летия "Великой Победы" в Москве
Об этом он заявил журналистам в пятницу, 8 ноября, передает Reuters.
Президент сказал, что коллега из России Владимир Путин пригласил его на военный парад в мае, и он рассматривает возможность участия.
Посетить парад 9 мая 2020 года уже согласился президент Франции Эммануэль Макрон.
Кремль также обещал направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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