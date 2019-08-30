Россия пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы - СМИ
30 августа, 2019, 17:03
Ушаков добавил, что Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси.
Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает НВ.
"Президенту Украины будет направляться приглашение", - сказал он.
По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них - президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Ушаков добавил, что Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси.
Отметим, ранее мировые лидеры игнорировали соответствующие празднования в Москве из-за российской агрессии против Украины.
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