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Espreso.tvМирМакрон собирается в Москву на 9 мая

Макрон собирается в Москву на 9 мая


фото: reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение главы Кремля Владимира Путина посетить 9 мая 2020 года РФ

Об этом в начале переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан.

"Планируется целый ряд событий ... 75-летний юбилей окончания Второй мировой войны, по случаю которого Макрон приедет в Москву (9 мая в РФ отмечают День победы, а Вторая мировая закончилась 2 сентября - ред.)", - цитирует его Интерфакс.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях в Москве в этот день.

Отметим, что в 2019 году празднования 9 мая в РФ проигнорировали почти все мировые лидеры, кроме главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее президента России Юрий Ушаков уже анонсировал визит Макрона в Москву на 9 мая вместе с лидерами Индии, Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси.

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