Разведение сил в Петровском переносится на 9 ноября
8 ноября, 2019, 12:03
Разведение сил и средств в Петровском переносится на субботу, 9 ноября
Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина" .
"Трехсторонняя контактная группа, с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала восстановленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 г., в 12:00 часов по Киевскому времени ", - заявил он.
Напомним, что штаб ООС и боевики "ДНР" назвали разные даты разведения сил в Петровском: террористы говорили о 9 ноября, а Украина - о 8-м.
- Ранее представители ООС уточнили, что в пятницу, 8 ноября, планируется зеркальный отвод сил и средств в Петровском
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