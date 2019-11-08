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Espreso.tvОбществоВ 12:00 зеркальный запуск свето-шумовых ракет: в ООС рассказали, как готовятся к разведению сил в Петровском

В 12:00 зеркальный запуск свето-шумовых ракет: в ООС рассказали, как готовятся к разведению сил в Петровском

В пятницу, 8 ноября, планируется зеркальный отвод сил и средств в Петровском

Об этом заявил командир батальона под псевдонимом "Волк", подразделение которого находится в районе разведения сил, передает штаб ООС в Facebook.

"7 ноября заканчивается так называемый день" Д-1 "договоренностей, и уже завтра (8 ноября, - ред.), в 12.00 начинается день" Д-2 "- по сигналу свето-шумовых ракет в воздух с обеих сторон, начнется процесс отвода личного состава и боевой техники ", - заявил офицер.

Он отметил, что в случае нарушения врагом Минских договоренностей, они будут готовы немедленно занять прежние позиции.

Военный заверил, что уже построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения.

Отмечается, что все помещения обеспечены обогревателями с необходимым объемом дров для отопления, а фортификационные сооружения на 100% готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на их участке ответственности.

 

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