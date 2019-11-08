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Espreso.tvОбществоШтаб ООС и боевики "ДНР" назвали разные даты разведения сил в Петровском

Штаб ООС и боевики "ДНР" назвали разные даты разведения сил в Петровском

Боевики "ДНР" заявили, что начнут отвод войск в Петровском 9 ноября, а не 8, как планируют сделать Объединенные силы

Об этом сообщает Радио Свобода .

Боевики "ДНР" заявили, что сообщили работников СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Трехсторонняя контактная группа согласует эту дату.

Украинская сторона готова к разведению войск на участке №3, во время брифинга 8 ноября заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
 
"Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - сказал командующий ООС.
 
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