Штаб ООС и боевики "ДНР" назвали разные даты разведения сил в Петровском
8 ноября, 2019, 09:33
Боевики "ДНР" заявили, что начнут отвод войск в Петровском 9 ноября, а не 8, как планируют сделать Объединенные силы
Об этом сообщает Радио Свобода .
Боевики "ДНР" заявили, что сообщили работников СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Трехсторонняя контактная группа согласует эту дату.
Украинская сторона готова к разведению войск на участке №3, во время брифинга 8 ноября заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
"Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - сказал командующий ООС.
- Ранее представители ООС уточнили, что в пятницу, 8 ноября, планируется зеркальный отвод сил и средств в Петровском.
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