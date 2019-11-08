Помпео: НАТО должно меняться, иначе оно устареет
Об этом он сказал во время сессии вопросов и ответов после выступления в Берлине, сообщает Reuters.
"Через семьдесят лет НАТО нуждается в расширении и изменении. НАТО должно противостоять сегодняшним реалиям и вызовам современности", - сказал Помпео.
"Если страны считают, что они могут получить выгоду для безопасности, не выделяя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей (организацией)", - добавил он.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации стратегических решений между США и странами-членами Североатлантического альянса.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Европейский Союз - это две стороны одной медали, а европейское единство не может заменить трансатлантическое.
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