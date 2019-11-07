Зеленский уволил Тиводара с должности начальника Главного следственного управления СБУ

7 ноября, 2019, 14:03

Владимир Зеленский уволил Тиводара Богдана Михайловича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (ГСУ СБУ)

Об этом говорится в указе президента.

Напомним, что ранее журналисты сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан и глава СБУ Иван Баканов подрались между собой.

Предполагаемая причина драки - назначение начальника ГСУ СБУ: Богдан хотел Нескоромного, Баканов - Вовка.