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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Тиводара с должности начальника Главного следственного управления СБУ

Зеленский уволил Тиводара с должности начальника Главного следственного управления СБУ

Владимир Зеленский уволил Тиводара Богдана Михайловича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (ГСУ СБУ)

Об этом говорится в указе президента.

Напомним, что ранее журналисты сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан и глава СБУ Иван Баканов подрались между собой.

Предполагаемая причина драки - назначение начальника ГСУ СБУ: Богдан хотел Нескоромного, Баканов - Вовка.

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