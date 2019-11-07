Зеленский уволил Тиводара с должности начальника Главного следственного управления СБУ
7 ноября, 2019, 14:03
Владимир Зеленский уволил Тиводара Богдана Михайловича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (ГСУ СБУ)
Об этом говорится в указе президента.
Напомним, что ранее журналисты сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан и глава СБУ Иван Баканов подрались между собой.
Предполагаемая причина драки - назначение начальника ГСУ СБУ: Богдан хотел Нескоромного, Баканов - Вовка.
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