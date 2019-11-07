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Espreso.tvОбществоВ Минфине объяснили, почему Зеленский ветировал закон о субсидиях

В Минфине объяснили, почему Зеленский ветировал закон о субсидиях


фото: rbc.ua
Вето президента Украины Владимира Зеленского на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №123) не ставит крест на законопроекте

Об этом заявил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметил Ходаковский, президентское вето по законопроекту по верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена.

"Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", - отметил замминистра.

 
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