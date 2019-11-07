В Минфине объяснили, почему Зеленский ветировал закон о субсидиях
7 ноября, 2019, 17:00
Вето президента Украины Владимира Зеленского на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №123) не ставит крест на законопроекте
Об этом заявил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, сообщает пресс-служба Минфина.
Как отметил Ходаковский, президентское вето по законопроекту по верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена.
"Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", - отметил замминистра.
- Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат"
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