В Минфине объяснили, почему Зеленский ветировал закон о субсидиях

7 ноября, 2019, 17:00

Вето президента Украины Владимира Зеленского на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №123) не ставит крест на законопроекте

Об этом заявил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметил Ходаковский, президентское вето по законопроекту по верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена.

"Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", - отметил замминистра.