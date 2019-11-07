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Espreso.tvОбществоПрезидент наложил вето на закон о верификации субсидий и пенсий

Президент наложил вето на закон о верификации субсидий и пенсий


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат"

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап в документе - 7 ноября возвращен с предложениями президента, готовится на рассмотрение с вето главы государства. Текста предложений Зеленского на сайте Рады пока нет.

Законопроект мог ввести верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

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