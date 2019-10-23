Трамп настаивал, чтобы Зеленский сделал заявление о Байдене в эфире СNN, - Тейлор

23 октября, 2019, 18:09

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Washington Examiner.

По словам Тейлора, Трамп настаивал, чтобы Зеленский публично заявил, что открывает расследование против Байдена, а также о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Это сообщение украинской власти передал посол США в ЕС Гордон Сондланд.

"Посол Сондланд сказал, что разговаривал с президентом Зеленским и Ермаком, и сказал им - хоть это и не было quid pro quo (услуга за услугу, - ред.): если президент Зеленский не разъяснит все публично, то мы окажемся "в глухом углу". Как я понял, "тупик" означает, что Украина не получит такой нужной военной помощи. Посол Сондленд заявил, что этот разговор завершился тем, что президент Зеленский согласился сделать публичное заявление в интервью CNN", - отметил Тейлор.

Отмечается, что через три дня Тейлор узнал, что военная помощь Украине была утверждена, хотя Зеленский на тот момент еще не выполнил своего обещания сделать публичное заявление CNN.

"В то время я опасался, что, поскольку посол Сондленд сказал мне, что президент Зеленский уже согласился дать интервью CNN, Зеленский сделает заявление по по "расследованию", которое повлияло бы на внутреннюю политику США", - сказал Тейлор.

Тейлор подчеркнул "высокую стратегическую ценность двухпартийной поддержки" в разговоре с советником Зеленского Андреем Ермаком. Он показал, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил его 12 сентября, что интервью Зеленского для CNN не состоится.

"Я заметил во время встречи утром 13 сентября в офисе президента Зеленского, что Ермак выглядел неудобно в ответ на вопрос (об интервью CNN, - ред.). Я снова попросил Данилюка подтвердить, что интервью CNN не будет, что он и сделал", - сказал Тейлор.