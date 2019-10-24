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Espreso.tvСпортПромоутер выводит Усика на бой с британцем, который унизил Кличко

Промоутер выводит Усика на бой с британцем, который унизил Кличко


фото: bleacherreport.com
Промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн предлагает украинскому боксеру провести второй бой в супертяжелом весе против победителя поединка между Дереком Чисорой и Дэвидом Прайсом

Об этом сообщает BoxingScene.

Сейчас Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Этот пояс 7 января в Саудовской Аравии вместе с титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) будет защищать американец Энди Руис в реванше против британца Энтони Джошуа.

Однако статус Усика вовсе не гарантирует ему немедленной встречи с победителем боя Руис - Джошуа. Поэтому Эдди Хирн ищет для украинца другие варианты с соперником на второй бой в супертяжелом весе.

В частности, промоутер предложил бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) встретиться с победителем боя между британцами Дереком Чисорой и Дэвидом Прайсом, которые будут сражаться 26 октября во Лондоне.

"Все зависит от того, чего хочет сам Усик. Мне он заявил, что хочет сразу драться за чемпионский титул в супертяжелом весе. Однако если он захочет, то бой с победителем встречи между Чисорой и Прайсом станет грандиозным событием в Великобритании. Местные фаны любят Усика и хотят его возвращения на британский ринг уже в статусе супертяжеловеса", - заверил Хирн.

Чисора является безоговорочным фаворитом боя при Прайсе. На профессиональном ринге 25-летний британец провел 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.

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