Трамп хотел, чтобы генпрокурор назвал его разговор с Зеленским законным, - WP

7 ноября, 2019, 10:28

Американский президент Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести пресс-конференцию и заявить, что он не нарушил никаких законов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает The Washington Post.

"Президент США Дональд Трамп обращался к генеральному прокурору Уильяму Барру с просьбой заявить на пресс-конференции, что Трамп не нарушил никаких законов во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это просьба поступила в министерство юстиции Штатов примерно 25 сентября, после обнародования стенограммы разговора президентов", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что генпрокурор Барр отверг такую просьбу Трампа. Однако, как сообщается, отношения Трампа и Барра после отказа последнего встать на защиту президента не ухудшились.

На следующей неделе пройдут первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента США Дональда Трампа.