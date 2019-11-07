Трамп хотел, чтобы генпрокурор назвал его разговор с Зеленским законным, - WP
Об этом сообщает The Washington Post.
"Президент США Дональд Трамп обращался к генеральному прокурору Уильяму Барру с просьбой заявить на пресс-конференции, что Трамп не нарушил никаких законов во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это просьба поступила в министерство юстиции Штатов примерно 25 сентября, после обнародования стенограммы разговора президентов", - говорится в сообщении.
Следует заметить, что генпрокурор Барр отверг такую просьбу Трампа. Однако, как сообщается, отношения Трампа и Барра после отказа последнего встать на защиту президента не ухудшились.
На следующей неделе пройдут первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента США Дональда Трампа.
- Накануне Трамп заявил. что свидетельство Волкера якобы подтвердили отсутствие давления на Украину.
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