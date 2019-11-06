Трамп заявил, что показания Волкера подтвердили отсутствие давления на Украину

6 ноября, 2019, 17:57

Президент США Дональд Трамп заявил, что показания Курта Волкера свидетельствуют об отсутствии давления на Украину

Об этом Трамп заявил в Twitter, комментируя публикацию Конгрессом свидетельств Волкера, которые спецпредставитель дал в рамках процедуры импичмента.

"Спасибо Курту Волкеру, спецпредставителю США в Украине, который в показаниях Конгрессу подтвердил, что я не вел никаких разговоров об услуге за услугу. Никаких. Охота на ведьм!", - написал Трамп.

Thank you to Kurt Volker, US Envoy to Ukraine, who said in his Congressional Testimony, just released, "You asked what conversations did I have about that quid pro quo, et cetra. NONE, because I did not know there was a quid pro quo. "Witch Hunt! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019

Ранее в Конгрессе опубликовали стенограмму показаний Волкера, а также постпреда США в ЕС Гордона Сондланда.

В частности, Волкер заявил конгрессменам, что Трамп не связывает проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским с расследованием обвинений, связанных с выборами 2016 года.

По словам Волкера, адвокат Трампа Рудольф Джулиани способствовал негативному отношению президента в Украину, что сводило на нет усилия Владимира Зеленского наладить отношения с Вашингтоном.