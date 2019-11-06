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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что показания Волкера подтвердили отсутствие давления на Украину

Трамп заявил, что показания Волкера подтвердили отсутствие давления на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что показания Курта Волкера свидетельствуют об отсутствии давления на Украину

Об этом Трамп заявил в Twitter, комментируя публикацию Конгрессом свидетельств Волкера, которые спецпредставитель дал в рамках процедуры импичмента.

"Спасибо Курту Волкеру, спецпредставителю США в Украине, который в показаниях Конгрессу подтвердил, что я не вел никаких разговоров об услуге за услугу. Никаких. Охота на ведьм!", - написал Трамп.

Ранее в Конгрессе опубликовали стенограмму показаний Волкера, а также постпреда США в ЕС Гордона Сондланда.

В частности, Волкер заявил конгрессменам, что Трамп не связывает проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским с расследованием обвинений, связанных с выборами 2016 года.

По словам Волкера, адвокат Трампа Рудольф Джулиани способствовал негативному отношению президента в Украину, что сводило на нет усилия Владимира Зеленского наладить отношения с Вашингтоном.

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