Садовый попросил футбольных фанов не смешивать водку с пивом

7 ноября, 2019, 13:28

Об этом Садовый написал в facebook.

Таким образом, мэр Лева отреагировал на массовую драку с участием украинских, французских и немецких фанов, которая произошла 6 ноября в центре города, накануне матча Лиги Европы между "Александрией" и "Сент-Этьеном" из Франции.

"Ночью во время событий на Рынке никто из болельщиков не пострадал, пострадали два работника полиции, повреждены две полицейские машины. Говорил с руководителем полиции области и руководителем СБУ. Прошу правоохранителей обеспечить вечером порядок и безопасность во время матча. Большая просьба к болельщикам: не смешивайте пиво и водку", - написал Садовый.