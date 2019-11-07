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Espreso.tvСпортСадовый попросил футбольных фанов не смешивать водку с пивом

Садовый попросил футбольных фанов не смешивать водку с пивом


фото: facebook
Мэр Львова Андрей Садовый после драки ультрас в центре города посоветовал футбольным фанатам не смешивать пиво и водку

Об этом Садовый написал в facebook.

Таким образом, мэр Лева отреагировал на массовую драку с участием украинских, французских и немецких фанов, которая произошла 6 ноября в центре города, накануне матча Лиги Европы между "Александрией" и "Сент-Этьеном" из Франции.

"Ночью во время событий на Рынке никто из болельщиков не пострадал, пострадали два работника полиции, повреждены две полицейские машины. Говорил с руководителем полиции области и руководителем СБУ. Прошу правоохранителей обеспечить вечером порядок и безопасность во время матча. Большая просьба к болельщикам: не смешивайте пиво и водку", - написал Садовый.

 

  • Напомним, 6 листпада полицейские в центре Львова прекратили драку около сотни футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии.
  • Сегодня во Львове в 4-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" встречается с французским "Сент-Этьеном". Игра начнется в 22:00 .
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