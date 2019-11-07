"Александрия" - "Сент-Этьен": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

7 ноября, 2019, 09:01

Сегодня во Львове в 4-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" встречается с французским "Сент-Этьеном"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед 4-м туром группового раунда Лиги Европы "Александрия" и "Сент-Этьен" имеют по 2 очка и делят третье-четвертое места в турнирной таблице. Лидируют в группе I бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", набравшие по 5 пунктов.

24 октября во Франции "Александрия" неожиданно отобрала очки у "Сент-Этьена" и свела встречу с ним вничью 1:1.

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа I

"Александрия" (Украина) - "Сент-Этьен" (Франция)

7 ноября, Львов, "Арена Львов"

Начало - 22:00

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