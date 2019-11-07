"Александрия" - "Сент-Этьен": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
7 ноября, 2019, 09:01
Сегодня во Львове в 4-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" встречается с французским "Сент-Этьеном"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед 4-м туром группового раунда Лиги Европы "Александрия" и "Сент-Этьен" имеют по 2 очка и делят третье-четвертое места в турнирной таблице. Лидируют в группе I бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", набравшие по 5 пунктов.
24 октября во Франции "Александрия" неожиданно отобрала очки у "Сент-Этьена" и свела встречу с ним вничью 1:1.
Лига Европы
Групповой раунд. 4-й тур
Группа I
"Александрия" (Украина) - "Сент-Этьен" (Франция)
7 ноября, Львов, "Арена Львов"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 24 октября в выездном матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Александрия" поделила очки с французским "Сент-Этьеном".
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