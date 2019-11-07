 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Александрия" - "Сент-Этьен": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Александрия" - "Сент-Этьен": Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: fco.com.ua
Сегодня во Львове в 4-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" встречается с французским "Сент-Этьеном"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед 4-м туром группового раунда Лиги Европы "Александрия" и "Сент-Этьен" имеют по 2 очка и делят третье-четвертое места в турнирной таблице. Лидируют в группе I бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", набравшие по 5 пунктов.

24 октября во Франции "Александрия" неожиданно отобрала очки у "Сент-Этьена" и свела встречу с ним вничью 1:1.

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа I

"Александрия" (Украина) - "Сент-Этьен" (Франция)

7 ноября, Львов, "Арена Львов"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать