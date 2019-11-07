В центре Львова дрались около сотни футбольных фанатов

7 ноября, 2019, 07:40

Полицейские в центре Львова прекратили драку около сотни футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии

Об этом сообщает полиция Львовской области.

6 ноября, около 23.15 на оперативную линию 102 поступило сообщение о массовой драке, которая проходила на Галицкой площади во Львове.

На место происшествия немедленно были направлены экипажи Управления патрульной полиции, бойцы спецподразделения ТОР, Управления полиции охраны, следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек. В отдел полиции доставлены 12 участников драки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 лет, другие - иностранцы.

Во время драки травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля.