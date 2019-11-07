Россия близка к дисквалификации с Олимпиады-2020, - журналист

7 ноября, 2019, 16:28

Немецкий журналист-расследователь Хайо Зеппельт заявил, что Россия близка к дисквалификации с Олимпиады-2020 из-за новых фактов фальсификации допинг-проб

Об этом журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный благодаря расследованиями о допинге в российском спорте, сообщил в twitter.

Зеппельт утверждает, что в России могут применить серьезные санкции, в случае подтверждения информации о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

"В России новые отягчающие обстоятельства в связи с возможной манипуляцией данным лаборатории. Предполагается, что WADA рекомендует применить самые строгие санкции, включая отстранение от Олимпиады, если подтвердятся данные о фальсификации", - написал Зеппельт.

Сейчас Всемирное антидопингвое агентство рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории.

ARD Doping Editorial Team: News re RUSADA compliance - confirmed by @wada_ama circles now: new "aggravating circumstances" against RUS re alleged lab data manipulation. Strongest sanction recommendation (= Olympic ban option) expected if manipulation confirmed in next days - Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 7, 2019