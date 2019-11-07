Россия близка к дисквалификации с Олимпиады-2020, - журналист
Об этом журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный благодаря расследованиями о допинге в российском спорте, сообщил в twitter.
Зеппельт утверждает, что в России могут применить серьезные санкции, в случае подтверждения информации о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
"В России новые отягчающие обстоятельства в связи с возможной манипуляцией данным лаборатории. Предполагается, что WADA рекомендует применить самые строгие санкции, включая отстранение от Олимпиады, если подтвердятся данные о фальсификации", - написал Зеппельт.
Сейчас Всемирное антидопингвое агентство рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории.
ARD Doping Editorial Team: News re RUSADA compliance - confirmed by @wada_ama circles now: new "aggravating circumstances" against RUS re alleged lab data manipulation. Strongest sanction recommendation (= Olympic ban option) expected if manipulation confirmed in next days- Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 7, 2019
- 22 сентября стало известно, что WADA подозревает, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом, что может привести к отстранению сборной России от Олимпиады-2020 .
- 6 ноября автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт заявил, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 9 декабря .
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