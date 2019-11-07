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Espreso.tvОбществоМВФ понизил прогноз по инфляции в Украине, ожидание о росте ВВП - без изменений

МВФ понизил прогноз по инфляции в Украине, ожидание о росте ВВП - без изменений


фото: reuters
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2019-2020 годах на уровне 3%, а в 2021 году незначительное ускорение - до 3,1%

Об этом говорится ноябрьском отчете МВФ Regional Economic Outlook: Europe .

Кроме того, МВФ понизил прогноз по инфляции в Ураине с 8,7% до 8% до конца текущего года и сохранил на 2020 год - 5,9%, а в 2021 году ожидает 5,5%.

 
 
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