МВФ понизил прогноз по инфляции в Украине, ожидание о росте ВВП - без изменений

7 ноября, 2019, 10:59

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2019-2020 годах на уровне 3%, а в 2021 году незначительное ускорение - до 3,1%

Об этом говорится ноябрьском отчете МВФ Regional Economic Outlook: Europe .

Кроме того, МВФ понизил прогноз по инфляции в Ураине с 8,7% до 8% до конца текущего года и сохранил на 2020 год - 5,9%, а в 2021 году ожидает 5,5%.