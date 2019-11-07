МВФ понизил прогноз по инфляции в Украине, ожидание о росте ВВП - без изменений
7 ноября, 2019, 10:59
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2019-2020 годах на уровне 3%, а в 2021 году незначительное ускорение - до 3,1%
Об этом говорится ноябрьском отчете МВФ Regional Economic Outlook: Europe .
Кроме того, МВФ понизил прогноз по инфляции в Ураине с 8,7% до 8% до конца текущего года и сохранил на 2020 год - 5,9%, а в 2021 году ожидает 5,5%.
- Напомним, в апрельском обзоре МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% до 2019 года и на 3,0% в 2020 году.
- В октябре Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины на 3% до 2019 года и на 3% в 2020 году.
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