МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины
Об этом говорится в октябрьском отчете МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook ).
По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания на этот год улучшились.
В апрельском обзоре МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% до 2019 года и на 3,0% в 2020 году.
МВФ также прогнозирует замедление инфляции в Украине до 8,7% на конец 2019 и до 5,9% на конец 2020 года.
Фонд ожидает дефицит текущего счета Украины на уровне 2,8% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году.
МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы в Украине до 8,7% в 2019 году до 8,2% в 2020 году.
Отметим, что проект закона о государственном бюджете на 2020 год, который правительство внесло в парламент, рассчитывали на макроэкономическом прогнозе, который разработали в мае 2019 года. В частности, там учтено рост экономики на 3% вместо анонсированных правительством Алексея Гончарука 5-7%.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха