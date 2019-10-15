 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины


фото: reuters
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3% до 2019 года и на 3% в 2020 году

Об этом говорится в октябрьском отчете МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook ).

По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания на этот год улучшились.

В апрельском обзоре МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% до 2019 года и на 3,0% в 2020 году.

МВФ также прогнозирует замедление инфляции в Украине до 8,7% на конец 2019 и до 5,9% на конец 2020 года.

Фонд ожидает дефицит текущего счета Украины на уровне 2,8% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году.

МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы в Украине до 8,7% в 2019 году до 8,2% в 2020 году.

Отметим, что проект закона о государственном бюджете на 2020 год, который правительство внесло в парламент, рассчитывали на макроэкономическом прогнозе, который разработали в мае 2019 года. В частности, там учтено рост экономики на 3% вместо анонсированных правительством Алексея Гончарука 5-7%.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать