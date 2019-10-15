МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

15 октября, 2019, 16:58

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3% до 2019 года и на 3% в 2020 году

Об этом говорится в октябрьском отчете МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook ).

По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания на этот год улучшились.

В апрельском обзоре МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% до 2019 года и на 3,0% в 2020 году.

МВФ также прогнозирует замедление инфляции в Украине до 8,7% на конец 2019 и до 5,9% на конец 2020 года.

Фонд ожидает дефицит текущего счета Украины на уровне 2,8% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году.

МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы в Украине до 8,7% в 2019 году до 8,2% в 2020 году.

Отметим, что проект закона о государственном бюджете на 2020 год, который правительство внесло в парламент, рассчитывали на макроэкономическом прогнозе, который разработали в мае 2019 года. В частности, там учтено рост экономики на 3% вместо анонсированных правительством Алексея Гончарука 5-7%.