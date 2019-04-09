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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики. Прогноз для Украины - без изменений

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3,5% до 3,3% в год. Украинская экономика вырастет на 2,7% в год

Об этом говорится в апрельском обзоре мировой экономики МВФ, опубликованном 9 апреля.

Напомним, ранее ранее в МВФ прогнозировали, что рост мировой экономики в 2019 году составит 3,5%.

Наибольший расчет был на развивающиеся страны. Их рост в 2019 году ожидается на уровне 4,4%. В частности, рост экономики Индии в 2019 году должен составить 7,3%, а экономики Китая - 6,3%.

Прогноз по росту экономики Украины в МВФ не изменили. Он сейчас составляет 2,7% по итогам 2019 и 3% в 2020 году.

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