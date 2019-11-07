Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 4-го тура
7 ноября, 2019, 07:38
После 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" поднялся на второе место в группе С
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В 3-м туре донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо" провели фантастический матч в Хорватии, где украинцы вырвали ничью, забив два мяча в компенсированное арбитром время. Поэтому теперь у команд и в дальнейшем поровну очков, по 5, и они делят 2-3-е место.
В параллельном матче встречались итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити", команды так же сильнейшего не выявили. МС и дальше возглавляет таблицу группы С, но теперь у англичан 10 очков. А итальянская команда замыкает квартет и имеет в активе всего одно очко.
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью у загребского "Динамо" забил два мяча в компенсированное время.
- 6 ноября, в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Бавария" спокойно победила греческий "Олимпиакос" со счетом 2: 0.
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