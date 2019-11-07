Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 4-го тура

7 ноября, 2019, 07:38

После 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" поднялся на второе место в группе С

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В 3-м туре донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо" провели фантастический матч в Хорватии, где украинцы вырвали ничью, забив два мяча в компенсированное арбитром время. Поэтому теперь у команд и в дальнейшем поровну очков, по 5, и они делят 2-3-е место.

В параллельном матче встречались итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити", команды так же сильнейшего не выявили. МС и дальше возглавляет таблицу группы С, но теперь у англичан 10 очков. А итальянская команда замыкает квартет и имеет в активе всего одно очко.