Посол США в ЕС изменил показания и признал давление Трампа на Украину
6 ноября, 2019, 10:26
Посол США в ЕС Гордон Сондленд изменил свои показания по делу о расследовании импичмента президента Дональда Трампа, признав, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления расследования по Хантеру Байдену
Об этом говорится в опубликованной стенограмме показаний Сондленда, сообщает CNN .
Сообщается, что адвокат Сондленда направил в комитет письмо и приложение на три страницы в своих показаний, в которых говорилось, что он вспомнил разговор 1 сентября с Андреем Ермаком, помощником президента Украины, который связывал помощь с расследованиями.
"Сейчас я вспоминаю, как разговаривал с господином Ермаком отдельно, где я сказал, что восстановление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не представит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.
- Напомним, 4 и 5 ноября, Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник - спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда.
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