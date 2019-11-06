Посол США в ЕС изменил показания и признал давление Трампа на Украину

6 ноября, 2019, 10:26

Посол США в ЕС Гордон Сондленд изменил свои показания по делу о расследовании импичмента президента Дональда Трампа, признав, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления расследования по Хантеру Байдену

Об этом говорится в опубликованной стенограмме показаний Сондленда, сообщает CNN .

Сообщается, что адвокат Сондленда направил в комитет письмо и приложение на три страницы в своих показаний, в которых говорилось, что он вспомнил разговор 1 сентября с Андреем Ермаком, помощником президента Украины, который связывал помощь с расследованиями.

"Сейчас я вспоминаю, как разговаривал с господином Ермаком отдельно, где я сказал, что восстановление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не представит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.