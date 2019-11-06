"Новый Шевченко" побил еще один рекорд Лиги чемпионов

6 ноября, 2019, 12:49

Норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд забил в четвертом подряд матче после дебюта в Лиге чемпионов

Об этом сообщает football.ua.

5 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зальцбург" сыграл вничью 1: 1 с итальянским "Наполи" на выезде.

Голом в составе австрийцев отличился Эрлинг Холланд, который реализовал пенальти на 11-й минуте. Норвежец забил на два гола больше, чем любой другой футболист в четырех матчах после дебюта в Лиге чемпионов.

Также Холланд повторил достижение Алессандро Дель Пьеро, Диего Косты и Зе Карлоса, которые забивали в каждом из четырех первых матчей в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холланд забил семь голов в четырех матчах группового раунда Лиги чемпионов и лидирует в споре бомбардиров. Норвежец побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в ЛЧ в первом тайме. Также на счету нападающего 12 мячей в чемпионате Австрии и 4 в кубке страны.