Михайличенко объяснил почему взял в Данию травмированного Бойко

6 ноября, 2019, 23:18

Перед матчем 4-го тура группового раунда Лиги Европы против датского "Копенгагена" главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о состоянии голкипера Дениса Бойко

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

На предматчевой пресс-конференции посвященной матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и киевским "Динамо" главный тренер украинской команди Алексей Михайличенко рассказал, почему взял на выездной матч травмированного голкипера Дениса Бойко.

"Денис Бойко приехал побыть вместе с командой. Он пока не тренируется. Определить его готовность, даже с тестами, еще сложнее", - пояснил тренер.

Также Михайличенко рассказал о физическом состоянии венгра Томаша Кадара и хавбека Виталия Буяльского.

"Оценить функциональную готовность этих игроков очень сложно, ведь они провели лишь несколько тренировок. Но это опытные футболисты, завтра будем решать, кто вообще попадет в заявку, ведь нас прилетело больше, чем можно заявить на матч", - рассказал Михайличенко.

Встреча между "Динамо" и "Копенгагеном" состоится 7 ноября, в Дании. Начало в 19:55.