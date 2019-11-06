Михайличенко объяснил почему взял в Данию травмированного Бойко
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
На предматчевой пресс-конференции посвященной матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и киевским "Динамо" главный тренер украинской команди Алексей Михайличенко рассказал, почему взял на выездной матч травмированного голкипера Дениса Бойко.
"Денис Бойко приехал побыть вместе с командой. Он пока не тренируется. Определить его готовность, даже с тестами, еще сложнее", - пояснил тренер.
Также Михайличенко рассказал о физическом состоянии венгра Томаша Кадара и хавбека Виталия Буяльского.
"Оценить функциональную готовность этих игроков очень сложно, ведь они провели лишь несколько тренировок. Но это опытные футболисты, завтра будем решать, кто вообще попадет в заявку, ведь нас прилетело больше, чем можно заявить на матч", - рассказал Михайличенко.
Встреча между "Динамо" и "Копенгагеном" состоится 7 ноября, в Дании. Начало в 19:55.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2: 1 .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
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