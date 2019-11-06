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Espreso.tvСпортЛига Европы: экс-игрок "Львова" принес "Витории" ничью в матче с "Арсеналом"

Лига Европы: экс-игрок "Львова" принес "Витории" ничью в матче с "Арсеналом"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы португальский "Витория Гимарайнш" вырвал ничью с лондонским "Арсеналом" благодаря голу бывшего игрока "Львова" Бруно Дуарте

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд, 4-й тур

Группа F

"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) 1:1

Голы: Дуарте, 90 + 1 - Мустафе, 81

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