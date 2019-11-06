Лига Европы: экс-игрок "Львова" принес "Витории" ничью в матче с "Арсеналом"
6 ноября, 2019, 20:31
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы португальский "Витория Гимарайнш" вырвал ничью с лондонским "Арсеналом" благодаря голу бывшего игрока "Львова" Бруно Дуарте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Групповой раунд, 4-й тур
Группа F
"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) 1:1
Голы: Дуарте, 90 + 1 - Мустафе, 81
- 24 октября, в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1:1
- В параллельном противостоянии группы I, украинская "Александрия" также поделила очки с французским "Сент-Этьеном" .
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