"Динамо" вырвало ничью в противостоянии с "Копенгагеном"
24 октября, 2019, 23:50
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1: 1
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига Европы
Групповой раунд. 3-й тур
24 октября
Группа B
Киев, НСК "Олимпийский"
"Динамо" (Украина) - "Копенгаген" (Дания) 1: 1
Голы: Шабанов, 53 - Сотириу, 2
- В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" сыграл вничью с немецким "Вольфсбургом".
- В параллельном матче группы, украинская "Александрия" также поделила очки с французским "Сент-Этьеном" .
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