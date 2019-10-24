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Espreso.tvСпорт"Динамо" вырвало ничью в противостоянии с "Копенгагеном"

"Динамо" вырвало ничью в противостоянии с "Копенгагеном"


фото: REUTERS
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1: 1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд. 3-й тур

24 октября

Группа B

Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" (Украина) - "Копенгаген" (Дания) 1: 1

Голы: Шабанов, 53 - Сотириу, 2

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