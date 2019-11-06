Евро-2020: состоялась презентация официального мяча турнира
Об этом сообщает официальный twitter турнира.
Состоялась презентация официального мяча, который будет использован в матчах основной стадии чемпионата Европы 2020 года. Основной цвет мяча белый, также цветные вставки. Производителем выступила компания "Adidas".
Евро-2020 года станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого примут участие 24 команды. Турнир станет первым в истории, который пройдет в 12 различных стадионах в 12 городах и 11 странах.
Матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.
Unity + Euphoria = #Uniforia- UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 6 ноября 2019 г.
that unites us all in the first ever borderless EURO # EURO2020 pic.twitter.com/Ul3t9pmPAa
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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