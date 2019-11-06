Евро-2020: состоялась презентация официального мяча турнира

6 ноября, 2019, 22:37

6 ноября был представлен официальный дизайн мяча, которым будут играть сборные на чемпионате Европы в 2020 году

Об этом сообщает официальный twitter турнира.

Состоялась презентация официального мяча, который будет использован в матчах основной стадии чемпионата Европы 2020 года. Основной цвет мяча белый, также цветные вставки. Производителем выступила компания "Adidas".

Евро-2020 года станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого примут участие 24 команды. Турнир станет первым в истории, который пройдет в 12 различных стадионах в 12 городах и 11 странах.

Матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.