Джулиани формировал негативное отношение Трампа к Украине, - Уолкер
Об этом говорится в его показаниях Конгресса США в рамках расследования об импичменте Трампа.
Он отмечает, что именно Джулиани формировал негативное отношение Трампа к Украину, что "противодействовало" усилиям президента Украины Владимира Зеленского.
Волкер уточнил, что рассказал об этом Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Богдану во время встречи в Канаде, состоявшейся в июле.
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"Негативные истории об Украине, которые продвигал Джулиани, были проблемой. На мой взгляд, это мешало нашим возможностям строить отношения так, как мы должны были делать", - подчеркнул Волкер.
Также бывший спецпредставитель рассказал, что он организовал первый телефонный разговор между Джулиани и помощником президента Зеленского Андреем Ермаком.
Волкер отметил, что после этого разговора Джулиани выступил за проведение телефонного звонка между Зеленским и Трампом, который состоялся всего через несколько дней.
- Напомним, 4 и 5 ноября, Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник - спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда.
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