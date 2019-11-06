Джулиани формировал негативное отношение Трампа к Украине, - Уолкер

6 ноября, 2019, 11:17

Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что адвокат американского президента Рудольф Джулиани формировал негативное отношение Дональда Трампа к Украине

Об этом говорится в его показаниях Конгресса США в рамках расследования об импичменте Трампа.

Он отмечает, что именно Джулиани формировал негативное отношение Трампа к Украину, что "противодействовало" усилиям президента Украины Владимира Зеленского.

Волкер уточнил, что рассказал об этом Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Богдану во время встречи в Канаде, состоявшейся в июле.

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"Негативные истории об Украине, которые продвигал Джулиани, были проблемой. На мой взгляд, это мешало нашим возможностям строить отношения так, как мы должны были делать", - подчеркнул Волкер.

Также бывший спецпредставитель рассказал, что он организовал первый телефонный разговор между Джулиани и помощником президента Зеленского Андреем Ермаком.

Волкер отметил, что после этого разговора Джулиани выступил за проведение телефонного звонка между Зеленским и Трампом, который состоялся всего через несколько дней.