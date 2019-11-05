В проект бюджета 2020 заложили расходы "на раскрытие туристического потенциала"
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта бюджета на 2020 год, который правительство представит на рассмотрение Раде ко второму чтению, передает hromadske.
"Мы вкладываем средства в развитие туристического потенциала. Развитие туризма, по нашему мнению, было незаслуженно забыто. В отдельных странах мира доля ВВП, которую создает туризм, составляет уже около 10%. В Украине это все еще низкие показатели. Мы считаем, что это неприемлемо", - сообщил Гончарук.
Он отметил, что в правительстве рассчитывают, что один иностранный турист, посещающий Украину, приносит около 500 долларов в развитие экономики.
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Напомним, проект государственного бюджета-2020 ко второму чтению передали в Верховную Раду Украины.
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По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, проект государственного бюджета на 2020 год будет существенно изменен ко второму чтению .
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