В проект бюджета 2020 заложили расходы "на раскрытие туристического потенциала"

5 ноября, 2019, 16:22

В проект бюджета на 2020 год предусмотрены расходы "на раскрытие туристического потенциала" в размере 240 млн грн. До сих пор расходов для такой цели в Украине не закладывали

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта бюджета на 2020 год, который правительство представит на рассмотрение Раде ко второму чтению, передает hromadske.

"Мы вкладываем средства в развитие туристического потенциала. Развитие туризма, по нашему мнению, было незаслуженно забыто. В отдельных странах мира доля ВВП, которую создает туризм, составляет уже около 10%. В Украине это все еще низкие показатели. Мы считаем, что это неприемлемо", - сообщил Гончарук.

Он отметил, что в правительстве рассчитывают, что один иностранный турист, посещающий Украину, приносит около 500 долларов в развитие экономики.