Появились основные показатели госбюджета 2020 ко второму чтению

5 ноября, 2019, 12:07

Проект государственного бюджета 2020 передан ко второму чтению в Верховную Раду Украины

Основные показатели измененного документа опубликовала в своем фейсбуке министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Переходим на следующий этап представляя сегодня всем правительством общественности проекта бюджета ко 2 чтению, переданный правительством в ВРУ. Впереди 3 недели активной работы в парламенте с бюджетным и всеми профильными комитетами", - отметила Маркарова.