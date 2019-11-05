Появились основные показатели госбюджета 2020 ко второму чтению
5 ноября, 2019, 12:07
Проект государственного бюджета 2020 передан ко второму чтению в Верховную Раду Украины
Основные показатели измененного документа опубликовала в своем фейсбуке министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"Переходим на следующий этап представляя сегодня всем правительством общественности проекта бюджета ко 2 чтению, переданный правительством в ВРУ. Впереди 3 недели активной работы в парламенте с бюджетным и всеми профильными комитетами", - отметила Маркарова.
Напомним, к первому чтению проект государственной сметы на 2020 год содержал следующие основные показатели:
- По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, проект государственного бюджета на 2020 год будет существенно изменен ко второму чтению .
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы