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Espreso.tvОбществоПоявились основные показатели госбюджета 2020 ко второму чтению

Появились основные показатели госбюджета 2020 ко второму чтению


фото: zik
Проект государственного бюджета 2020 передан ко второму чтению в Верховную Раду Украины

Основные показатели измененного документа опубликовала в своем фейсбуке министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Переходим на следующий этап представляя сегодня всем правительством общественности проекта бюджета ко 2 чтению, переданный правительством в ВРУ. Впереди 3 недели активной работы в парламенте с бюджетным и всеми профильными комитетами", - отметила Маркарова.

Напомним, к первому чтению проект государственной сметы на 2020 год содержал следующие основные показатели:

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