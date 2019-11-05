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Espreso.tvОбществоПроект госбюджета 2020 существенно изменился ко второму чтению - Маркарова

Проект госбюджета 2020 существенно изменился ко второму чтению - Маркарова


фото: epravda
Проект государственного бюджета на 2020 год будет существенно изменен ко второму чтению

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью ЭП.

По ее словам, просмотр главного финансового документа страны произойдет через новый макропрогноз и новую законодательную базу вместе с депутатскими предложениями.

"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - рассказала Маркарова .

По мнению министра, вышеуказанные законодательные инициативы имплементироваться в течение года, но в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост.

Маркарова считает, что Международный валютный фонд не "забракует" проект госбюджета из-за озвученх плановых показателей роста ВВП.

"5-7% [роста ВВП] - наша цель ... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе ... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривны. Мы уже видим, что курс будет крепче", - заявила Маркарова.

5 ноября Маркарова добавила в своем фейсбуке инфографику с основными показателями госбюджета 2020, представленными в проект ко второму чтению.

Напомним, к первому чтению проект государственной сметы на 2020 год содержал следующие основные показатели:

 

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