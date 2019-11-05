Проект госбюджета 2020 существенно изменился ко второму чтению - Маркарова
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью ЭП.
По ее словам, просмотр главного финансового документа страны произойдет через новый макропрогноз и новую законодательную базу вместе с депутатскими предложениями.
"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - рассказала Маркарова .
По мнению министра, вышеуказанные законодательные инициативы имплементироваться в течение года, но в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост.
Маркарова считает, что Международный валютный фонд не "забракует" проект госбюджета из-за озвученх плановых показателей роста ВВП.
"5-7% [роста ВВП] - наша цель ... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе ... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривны. Мы уже видим, что курс будет крепче", - заявила Маркарова.
5 ноября Маркарова добавила в своем фейсбуке инфографику с основными показателями госбюджета 2020, представленными в проект ко второму чтению.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы