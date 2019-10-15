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Espreso.tvОбществоДжулиани подтвердил, что получил от украинского-американского бизнесмена Парнаса $ 500 тыс.

Джулиани подтвердил, что получил от украинского-американского бизнесмена Парнаса $ 500 тыс.


фото: reuters
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил $ 500 тыс за работу, которую он сделал для компании, соучредителем которой является украинский-американский бизнесмен Лев Парнас, арестованный по обвинению в финансировании избирательной кампании Трампа

Об этом Джулиани рассказал в комментарии Reuters .

Он подтвердил, что получил от Парнаса средства за консалтинговые услуги.

Джулиани сказал, что компания Льва Парнаса "Parnas", компания по защите от мошенничества, обратилась к Giuliani Partners (консалтинговая фирма по управлению и безопасности) около августа 2018 года.

Джулиани сказал, что его наняли для консультаций на технологии мошенничества и предоставлять юридические консультации по вопросам регулирования.

Напомним, что федеральные прокуроры "изучают взаимодействие Джулиани" с Парнасом и другим партнером Джулиани, Игорем Фруман, которого также обвиняют в финансировании избирательной кампании.

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