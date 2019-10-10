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Espreso.tvОбществоСвязанных с Джулиани спонсоров кампании Трампа арестовали за нарушение избирательного законодательства, - СМИ

Связанных с Джулиани спонсоров кампании Трампа арестовали за нарушение избирательного законодательства, - СМИ

В США арестовали бизнесменов, выходцев из СССР, Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых связывают с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Бизнесменов, которые были спонсорами Республиканской партии и избирательной кампании Дональда Трампа, арестовали по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

В мае Джулиани назвал обоих бизнесменов своими клиентами. По данным The Wall Street Journal, именно Фруман и Парнас познакомили Джулиани с несколькими бывшими и действующими чиновниками с украинской прокуратуры для обсуждения "дела Байдена".

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью программе "Схемы: коррупция в деталях" назвал Фрумана и Парнаса "аферистами", пообещав "вывести на свет божий".

После выхода интервью с Коломойским Джулиани обвинил украинского бизнесмена в клевете в отношении граждан США и заявил, что посоветовал своим клиентам cудитись.

Associated Press утверждало, что Игорь Фруман и Лев Парнас пытались повлиять на смену руководства НАК "Нафтогаз Украины". По данным издания, предприниматели вместе с нефтяным магнатом Гарри Сарджентом III якобы стояли за попыткой сменить главу правления Нафтогаза Андрея Коболева на выходца из России гражданина США Андрея Фаворова.

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