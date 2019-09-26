Бюджет 2020: зарплаты, курс доллара и основные расходы. Инфографика

26 сентября, 2019, 13:15

На 2020 год в правительстве задались целью распределить государственные деньги "без шкурняков". Что предлагают

20 сентября Верховная Рада Украины приняла представленный министром финансов Оксаной Маркаровой проект государственного бюджета на 2020 год в первом чтении для дальнейшей работы.

До этого Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сказал, что неофициальным названием для Бюджета на 2020 год является "бюджет без шкурняков" .

Смета рассчитана с учетом курса доллара 28,2 грн.

В 2020 году расходов (1,17 трлн грн) собралось на 91 млрд грн больше, чем доходов (1,079 трлн грн). Поэтому дефицит бюджета ожидается на уровне 2,09%.

Рост ВВП в 2020 году ожидается на уровне 3,3%. В целом, в правительстве рассчитывают, что ВВП Украины достигнет 4,55 трлн грн.

Показатель инфляции в течение года - 6%.

С 1 января 2020 г. минимальную зарплату повысят на 550 гривен - до 4723 грн; средняя, по прогнозам, возрастет на 1700 гривень - до 12 043 грн.

Также в течение 2020 г. дважды будет повышаться минимальная пенсия - до 1769 грн. Прожиточный минимум до конца года запланирован на уровне 2189 грн, хотя реальный вдвое выше - 4251 грн, признали в правительстве.





