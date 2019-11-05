Порошенко преследовал Богдана, - Рябошапка
Об этом он заявил в интервью LB.ua .
По его словам, открытое в 2015 году производство против Богдана может иметь политическую мотивацию.
"Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич (Порошенко). Даже определенное время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе из-за этого производства", - сказал генпрокурор .
На уточняющий вопрос, когда именно Богдана преследовали, Рябошапка ответил: "Когда он Корбана защищал. А потом того, чье имя нельзя называть вслух (Коломойского)".
По его словам, он не видел в материалах оснований для вручения Богдану подозрения.
"Если в ближайшее время я буду поднимать это производство, то, очевидно, меня могут обвинить в том, что буду пытаться повлиять на расследование. Следователь и прокурор - независимые лица, пусть работают. Будут основания - пусть предъявляют подозрение. Не я же о нем сообщаю", - добавил Рябошапка.
- По словам экс-начальника департамента ГПУ Сергея Горбатюка, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан фигурирует в уголовном деле о растрате средств в пользу Министерства обороны Российской Федерации.
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