Порошенко преследовал Богдана, - Рябошапка

5 ноября, 2019, 21:55

Об этом он заявил в интервью LB.ua .

По его словам, открытое в 2015 году производство против Богдана может иметь политическую мотивацию.

"Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич (Порошенко). Даже определенное время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе из-за этого производства", - сказал генпрокурор .

На уточняющий вопрос, когда именно Богдана преследовали, Рябошапка ответил: "Когда он Корбана защищал. А потом того, чье имя нельзя называть вслух (Коломойского)".

По его словам, он не видел в материалах оснований для вручения Богдану подозрения.

"Если в ближайшее время я буду поднимать это производство, то, очевидно, меня могут обвинить в том, что буду пытаться повлиять на расследование. Следователь и прокурор - независимые лица, пусть работают. Будут основания - пусть предъявляют подозрение. Не я же о нем сообщаю", - добавил Рябошапка.