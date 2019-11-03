Горбатюк подтвердил, что Богдан фигурирует в деле о растрате средств в пользу Минобороны РФ

3 ноября, 2019, 17:23

Об этом сообщил бывший начальник Управления спецрасследование Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью телеканалу Прямой, которое вышло 2 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV.

"В 2012 году расследовалось дело в отношении Тимошенко. И ей инкриминировали, что совместно с Павлом Лазаренко (экс-премьер-министр Украины - ред.) выдали бы гарантии, по которым государство должно погасить долги ЕЭСУ (компании "Единые энергетические системы Украины" - ред.). Говорю "как бы", потому что там ничего общего с гарантиями не было. Это были письма от имени Кабмина, но в Кабмине эти письма не выдавались. Тимошенко сообщили о подозрении, что она замахнулась на хищение средств государственного бюджета, то есть бюджет имел ее долги перед Минобороны РФ возместить. Но бюджет не должен был, потому что это не гарантии.

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А потом Минобороны РФ после этого производства подали иск к Украине о том, что возместите долги нам ЕЭСУ. И явно этот иск был по просьбе украинской стороны сделан. И судьи вынесли решение с признаками неправосудности о том, чтобы повесить на Украину 3,2 миллиарда долгов перед Минобороны РФ. И непосредственно было выплачено 32 миллиона гривен, пошли абсолютно незаконно. И нами еще с лета 2018 года были подготовлены проект сообщений о подозрении судьям, которые принимали такие решения. И с тех пор оно заблокировано. И с приходом новой команды в Генпрокуратуру, несмотря на мои просьбы среагировать на незаконные действия, этот вопрос не был разблокирован. И, соответственно, фактически движение в этом деле было прекращено и окончательно добито увольнением следователя по этому делу ", - рассказал Горбатюк.

По его словам Богдан фигурировал в этом деле как представитель Кабинета Министров Украины.

"Он представитель был Кабинета Министров в этом судебном заседании. То есть дело не могло быть вообще проиграно. Не могло. Потому что и иск не отвечал требованиям украинского законодательства, и гарантии - это не гарантии и сроки давности вышли, и решение уже всех судов было о том, что ранее, еще в 2000-х годах определили, что государство Украина к этим гарантиям не имеет никакого отношения. Но удалось проиграть все инстанции ", - подчеркнул Горбатюк.

Он добавил, что на сегодняшний Богдан допрошен по этому делу в качестве свидетеля.

Горбатюк добавил, что после возглавление Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой был уволен следователь по этому делу.