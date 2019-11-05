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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине зафиксировали второй случай заболевания дифтерией

На Харьковщине зафиксировали второй случай заболевания дифтерией


фото: kazatin-rda
4 ноября во Харьковской области зарегистрировали второй случай заболеваемости дифтерией

Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина, передает пресс-служба Харьковской ОГА.

"В течение 7 лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано 2 случая: первый был в конце октября, второй - вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно", - пояснила Куфтерина.

Напомним, 3 сентября в регионы отправилась партия сывороток против дифтерии.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

С порядком профилактических прививок можно ознакомиться здесь.

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