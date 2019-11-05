На Харьковщине зафиксировали второй случай заболевания дифтерией
Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина, передает пресс-служба Харьковской ОГА.
"В течение 7 лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано 2 случая: первый был в конце октября, второй - вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно", - пояснила Куфтерина.
Напомним, 3 сентября в регионы отправилась партия сывороток против дифтерии.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
С порядком профилактических прививок можно ознакомиться здесь.
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