В регионы отправилась партия сывороток против дифтерии
Об этом сообщила ексочильниця МЗ Ульяна Супрун в Facebook.
Отмечается, что сейчас идет процедура закупки сывороток на средства государственного бюджета.
Супрун рассказала, что дифтерия - очень опасная болезнь. Она является смертельной - с 1000 инфицированных людей 50 умирают. Спасти жизнь инфицированного пациента может только сыворотка, хотя все равно остается риск смерти (около 20%). Чтобы не подвергать опасности - следует своевременно вакцинироваться.
По ее словам, вакцинироваться должны не только дети, но и взрослые.
Детям делают прививки против дифтерии на 2-м, 4-м, 6-м, 18-м месяце жизни, затем в 6 лет. 16 лет прививаться надо каждые 10 лет.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень