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Espreso.tvОбществоВ регионы отправилась партия сывороток против дифтерии

В регионы отправилась партия сывороток против дифтерии

200 ампул дифтерийного антитоксина Украина получила от ВОЗ в качестве гуманитарной помощи

Об этом сообщила ексочильниця МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

Отмечается, что сейчас идет процедура закупки сывороток на средства государственного бюджета.

Супрун рассказала, что дифтерия - очень опасная болезнь. Она является смертельной - с 1000 инфицированных людей 50 умирают. Спасти жизнь инфицированного пациента может только сыворотка, хотя все равно остается риск смерти (около 20%). Чтобы не подвергать опасности - следует своевременно вакцинироваться.

По ее словам, вакцинироваться должны не только дети, но и взрослые.

Детям делают прививки против дифтерии на 2-м, 4-м, 6-м, 18-м месяце жизни, затем в 6 лет. 16 лет прививаться надо каждые 10 лет.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

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