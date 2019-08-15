Какие прививки нужно иметь ребенку, чтобы его пустили в школу или детсад. Инфографика
МОЗ отмечает, что ст. 15 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальным календарем, посещать учебные заведения не допускается.
Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача педиатра и других врачей-специалистов.
Если ребенку не делают щелпення через мировоззрения родителей, они вправе выбрать альтернативную форму обучения ребенка: дистанционное или индивидуальную, например.
Если родители ранее сделали фальшивые справки о прививках, они могут беспрепятственно и бесплатно вакцинировать детей. Для этого нужно просто обратиться к своему семейному врачу или педиатру.
Дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции.
В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.
Отметим, что прививки против дифтерии и столбняка после 16 лет надо повторять каждые 10 лет.
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