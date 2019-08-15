Какие прививки нужно иметь ребенку, чтобы его пустили в школу или детсад. Инфографика

15 августа, 2019, 13:49

Вакцинированные дети, за исключением тех, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут посещать детские сады и школы

МОЗ отмечает, что ст. 15 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальным календарем, посещать учебные заведения не допускается.

Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача педиатра и других врачей-специалистов.

Если ребенку не делают щелпення через мировоззрения родителей, они вправе выбрать альтернативную форму обучения ребенка: дистанционное или индивидуальную, например.

Если родители ранее сделали фальшивые справки о прививках, они могут беспрепятственно и бесплатно вакцинировать детей. Для этого нужно просто обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

Дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции.

В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Отметим, что прививки против дифтерии и столбняка после 16 лет надо повторять каждые 10 лет.