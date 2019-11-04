Защитник "Зари" считает, что команда готова бороться за медали УПЛ
4 ноября, 2019, 20:39
Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко считает, что его команда - претендент на 2-3 место по итогам чемпионата Украины
Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко рассказал о высоких задачах своей команды на текущий сезон. 22-летний футболист признался, что луганчане планируют войти в тройку лучших команд чемпионата.
"Поддержка болельщиков для нас очень важна. Мы будем стараться радовать всех наших фанатов победными результатами и дальше. Хотели пройти дальше в Кубке Украины - не получилось. А что касается чемпионата... В Премьер-лиге мы будем бороться за 2-3 место ", - заявил защитник.
После 13-го тура чемпионата Украины "Заря" набрала 25 очков и занимает четвертое место. Следующий матч команда Виктора Скрипника проведет 10 ноября против "Колоса".
- 30 октября в матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти со счетом 5:4.
- 29 октября полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев заявил об амбициях клуба играть в Лиге чемпионов.
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