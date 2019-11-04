Защитник "Зари" считает, что команда готова бороться за медали УПЛ

4 ноября, 2019, 20:39

Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко считает, что его команда - претендент на 2-3 место по итогам чемпионата Украины

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко рассказал о высоких задачах своей команды на текущий сезон. 22-летний футболист признался, что луганчане планируют войти в тройку лучших команд чемпионата.

"Поддержка болельщиков для нас очень важна. Мы будем стараться радовать всех наших фанатов победными результатами и дальше. Хотели пройти дальше в Кубке Украины - не получилось. А что касается чемпионата... В Премьер-лиге мы будем бороться за 2-3 место ", - заявил защитник.

После 13-го тура чемпионата Украины "Заря" набрала 25 очков и занимает четвертое место. Следующий матч команда Виктора Скрипника проведет 10 ноября против "Колоса".