Футболист "Зари" пообещал оставить "Динамо" без Лиги чемпионов
29 октября, 2019, 13:47
Полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев заявил об амбициях клуба играть в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Хавбек киевского "Динамо", который находится в аренде у луганской "Зари", Богдан Леднев планирует бороться за серебро чемпионата Украины с клубом, которому он принадлежит.
"Насколько сейчас возможно серебро для "Зари"? Сейчас еще рано говорить, но я думаю, что если мы будем показывать такой футбол и не останавливаться, то вполне можем занять второе место в чемпионате Украины", - рассказал полузащитник.
В нынешнем сезоне Богдан Леднев провел 16 матчей за "Зарю", в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
После 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" занимает второе место, имея в активе 24 пункта, луганская "Заря" четвертая, с 22-ю очками.
- Напомним, 27 октября в матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не смогло переиграть "Карпаты" .
- Также в 12-м туре "Заря" разгромила "Ворсклу" , а "Олимпик" в результативном матче переиграл "Днепр-1".
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