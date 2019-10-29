Футболист "Зари" пообещал оставить "Динамо" без Лиги чемпионов

29 октября, 2019, 13:47

Полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев заявил об амбициях клуба играть в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Хавбек киевского "Динамо", который находится в аренде у луганской "Зари", Богдан Леднев планирует бороться за серебро чемпионата Украины с клубом, которому он принадлежит.

"Насколько сейчас возможно серебро для "Зари"? Сейчас еще рано говорить, но я думаю, что если мы будем показывать такой футбол и не останавливаться, то вполне можем занять второе место в чемпионате Украины", - рассказал полузащитник.

В нынешнем сезоне Богдан Леднев провел 16 матчей за "Зарю", в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

После 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" занимает второе место, имея в активе 24 пункта, луганская "Заря" четвертая, с 22-ю очками.