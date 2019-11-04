Итальянский тренер сделал тату с гербом и флагом Украины
4 ноября, 2019, 14:28
Итальянский специалист Андреа Мальдера, который входит в тренерский штаб сборной Украины, сделал татуировку с национальными символами страны
Об этом специалист сообщил в instagram.
Итальянец Андреа Мальдера, который начиная с 2016-го года года входит в тренерский штаб сборной Украины, проникся любовью к стране, в которой работает.
Специалист сделал татуировку, на котором изображен национальный герб и флаг Украины, изображением Мальдера поделился с фанатами в соцсети.
"Мое новое тату", - подписался под фото итальянец.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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