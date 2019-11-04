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Espreso.tvСпортИтальянский тренер сделал тату с гербом и флагом Украины

Итальянский тренер сделал тату с гербом и флагом Украины


фото: ffu.ua
Итальянский специалист Андреа Мальдера, который входит в тренерский штаб сборной Украины, сделал татуировку с национальными символами страны

Об этом специалист сообщил в instagram.

Итальянец Андреа Мальдера, который начиная с 2016-го года года входит в тренерский штаб сборной Украины, проникся любовью к стране, в которой работает.

Специалист сделал татуировку, на котором изображен национальный герб и флаг Украины, изображением Мальдера поделился с фанатами в соцсети.

"Мое новое тату", - подписался под фото итальянец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My New tattoo .. @ffukraine @ euro2020

A post shared by Andrea Maldera (@malderaandrea) on

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