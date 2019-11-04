Итальянский тренер сделал тату с гербом и флагом Украины

4 ноября, 2019, 14:28

Итальянский специалист Андреа Мальдера, который входит в тренерский штаб сборной Украины, сделал татуировку с национальными символами страны

Об этом специалист сообщил в instagram.

Итальянец Андреа Мальдера, который начиная с 2016-го года года входит в тренерский штаб сборной Украины, проникся любовью к стране, в которой работает.

Специалист сделал татуировку, на котором изображен национальный герб и флаг Украины, изображением Мальдера поделился с фанатами в соцсети.

"Мое новое тату", - подписался под фото итальянец.