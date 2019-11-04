Ирак: демонстранты атаковали иранское консульство, есть погибшие и раненые
Об этом сообщает AP со ссылкой на собеседников в силах безопасности Ирака.
"Чиновники по безопасности Ирака заявили о гибели трех демонстрантов и 19 раненых в результате атаки на иранское представительство в Карбале, что на юге Ирака", - говорится в сообщении.
По словам собеседников, еще 7 полицейских получили ранения.
Отмечается, что десятки иракских протестующих напали на консульство, заменили на здании дипмиссии флаг Ирана на национальный и бросали на территорию учреждения коктейли Молотова.
Вероятно атака произошла в ответ на поддержку Ираном иракского правительства, чьими действиями уже несколько недель недовольны граждане.
Как сообщалось, массовые протесты продолжаются в Ираке уже больше месяца. Среди основных требований людей, которые вышли на улицы, - борьба с коррупцией и новые выборы.
В последние дни было сожжено около 90 правительственных зданий, а также штабы политических партий и другие помещения. Массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.
В результате протестов в Ираке с начала октября погибли уже более 250 человек.
На этом фоне президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.
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