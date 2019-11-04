Во Офисом президента протестуют предприниматели: требуют отменить законы о ФОПах
4 ноября, 2019, 12:33
"Президент, держи слово!" - с такими призывами сегодня собрались бастующие под Офисом президента
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV
Представители малого бизнеса Украины требуют у президента отменить законы о ФОПы 1053 и 1073.
"Предприниматели бастуют против введения кассовых аппаратов для ФЛП второй, 3-й и 4-й групп, указывая, что это придаст много отчетности и учета, необходимость привлекать в штат бухгалтеров и компьютерщиков, что увеличивает их расходы", - передает Еспресо.
Они просят президента держать слово, поскольку поддержка малого бизнеса и создание благоприятных условий для его ведения было среди главных предвыборных обещаний Зеленского.
"Никто из представикив Офиса президента пока не вышел, это уже 8 акция протеста", - отмечает корреспондент Еспресо.TV .
- Напомним, 17 октября президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (проект 1053-1) и об изменениях в Налоговый кодекс Украины "о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" ( проект №1073).
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