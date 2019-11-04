Во Офисом президента протестуют предприниматели: требуют отменить законы о ФОПах

4 ноября, 2019, 12:33

"Президент, держи слово!" - с такими призывами сегодня собрались бастующие под Офисом президента

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV

Представители малого бизнеса Украины требуют у президента отменить законы о ФОПы 1053 и 1073.

"Предприниматели бастуют против введения кассовых аппаратов для ФЛП второй, 3-й и 4-й групп, указывая, что это придаст много отчетности и учета, необходимость привлекать в штат бухгалтеров и компьютерщиков, что увеличивает их расходы", - передает Еспресо.

Они просят президента держать слово, поскольку поддержка малого бизнеса и создание благоприятных условий для его ведения было среди главных предвыборных обещаний Зеленского.

"Никто из представикив Офиса президента пока не вышел, это уже 8 акция протеста", - отмечает корреспондент Еспресо.TV .