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Espreso.tvОбществоВо Офисом президента протестуют предприниматели: требуют отменить законы о ФОПах

Во Офисом президента протестуют предприниматели: требуют отменить законы о ФОПах


фото: informator
"Президент, держи слово!" - с такими призывами сегодня собрались бастующие под Офисом президента

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV

Представители малого бизнеса Украины требуют у президента отменить законы о ФОПы 1053 и 1073.

"Предприниматели бастуют против введения кассовых аппаратов для ФЛП второй, 3-й и 4-й групп, указывая, что это придаст много отчетности и учета, необходимость привлекать в штат бухгалтеров и компьютерщиков, что увеличивает их расходы", - передает Еспресо.

Они просят президента держать слово, поскольку поддержка малого бизнеса и создание благоприятных условий для его ведения было среди главных предвыборных обещаний Зеленского.

"Никто из представикив Офиса президента пока не вышел, это уже 8 акция протеста", - отмечает корреспондент Еспресо.TV .

 
  • Напомним, 17 октября президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (проект 1053-1) и об изменениях в Налоговый кодекс Украины "о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" ( проект №1073).
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