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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал законы о кэшбеке и кассовых аппаратах для ФЛП

Зеленский подписал законы о кэшбеке и кассовых аппаратах для ФЛП


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (проект 1053-1) и об изменениях в Налоговый кодекс Украины "о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (проект №1073 )

Об этом сообщает пресс-служба президента

Согласно принятому Радой закону (проект 1053-1) с 1 октября 2020 вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе.

Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группы.

В то же время обязательность РРО не коснется физических лиц, а также физических лиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы.

Программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций.

20 сентября Верховная Рада приняла закон (№1073), которым предусмотрена возможность для покупателя получить часть штрафа с продавца за неправильный чек. Согласно закону, на кэшбек можно было претендовать в случае, если сумма покупки составляет более 850 грн.

Если покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы и выявит расхождения между выданными чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.

В таком случае налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю.

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