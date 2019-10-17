Зеленский подписал законы о кэшбеке и кассовых аппаратах для ФЛП

17 октября, 2019, 16:53

Об этом сообщает пресс-служба президента

Согласно принятому Радой закону (проект 1053-1) с 1 октября 2020 вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе.

Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группы.

В то же время обязательность РРО не коснется физических лиц, а также физических лиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы.

Программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций.

20 сентября Верховная Рада приняла закон (№1073), которым предусмотрена возможность для покупателя получить часть штрафа с продавца за неправильный чек. Согласно закону, на кэшбек можно было претендовать в случае, если сумма покупки составляет более 850 грн.

Если покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы и выявит расхождения между выданными чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.

В таком случае налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю.