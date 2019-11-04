Великобритания: лидер партии Brexit отказался участвовать в досрочных выборах

4 ноября, 2019, 16:55

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж отказался от участия в досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 12 декабря

Об этом он заявил в интервью ВВС.

Фарадж заявил, что будет лучше, если он поддержит 600 кандидатов от своей партии по всей Великобритании.

"Я не хочу оставаться в политике до конца жизни", - отметил политик.

"Я очень много думал об этом: как я лучше послужу делу Brexit?" - сказал он.

"Найду место и попробую попасть в парламент или лучше послужиу делу, пересекая вдоль и поперек Соединенное Королевство? Я решил, что последний курс является правильным", - заявил Фарадж.

Фарадж создал партию Brexit только в этом году и быстро выиграл большинство голосов в Британии на европейских выборах в мае.

Фарадж считает, что если премьер-министр Борис Джонсон выступает за "настоящий Brexit", им не следует бороться против него на парламентских выборах.

Напомним, накануне Джонсон отверг предложение главы партии Brexit Найджела Фараджа создать блок для участия в досрочных выборах под названием "Leave alliance" ("Альянс за выход").