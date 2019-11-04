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Espreso.tvМирВ Ираке открыли огонь по демонстрантам: пятеро погибших

В Ираке открыли огонь по демонстрантам: пятеро погибших


фото: REUTERS
В понедельник, 4 ноября, иракские силы безопасности начали стрелять по протестующим в Багдаде боевыми патронами

Силовики применили огнестрельное оружие против демонстрантов в районе моста через Аль-Ахрар в Багдаде.

По данным Reuters, во время беспорядков были убиты не менее пяти человек. По словам очевидца, одного человека застрелили возле моста, тело оттащили другие участники протеста.

Оператор агентства Reuters стал свидетелем того, как застрелили не менее четырех протестующих.

В то же время источники в службе безопасности и больницах отметили, что во время беспорядков погиб один человек и 22 получили ранения. Источники утверждают, что использовались резиновые пули и слезоточивый газ, а не боевые патроны.

О том, что силы безопасности стреляют из огнестрельного оружия, сообщили также очевидцы агентства AFP.

Массовые уличные протесты в Багдаде и других городах Ирака начались в начале октября и возобновились 25 октября после двухнедельной паузы.

В результате протестов в Ираке с начала октября погибли уже более 250 человек.

На этом фоне президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.

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