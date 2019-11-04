Богдан обновил аватарку: на ней он с выбитыми зубами
4 ноября, 2019, 07:19
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан обновил на своей странице в социальной сети Facebook главную фотографию: на ней он изображен якобы с выбитыми зубами и синяками на лице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Накануне журналист Станислав Речинский опубликовал в соцсетях информацию о якобы драке между главой СБУ Иваном Баканова и Богданом . В результате драки вроде у Богдана был выбит зуб, поэтому он не приходил на работу.
После этого Богдан призвал в соцсетях Баканова "больше не попадаться на его пути".
В Офисе президента отрицают слухи о драке Богдана и Баканова.
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