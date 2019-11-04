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Espreso.tvОбществоБогдан обновил аватарку: на ней он с выбитыми зубами

Богдан обновил аватарку: на ней он с выбитыми зубами

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан обновил на своей странице в социальной сети Facebook главную фотографию: на ней он изображен якобы с выбитыми зубами и синяками на лице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Накануне журналист Станислав Речинский опубликовал в соцсетях информацию о якобы драке между главой СБУ Иваном Баканова и Богданом . В результате драки вроде у Богдана был выбит зуб, поэтому он не приходил на работу.

После этого Богдан призвал в соцсетях Баканова "больше не попадаться на его пути".

В Офисе президента отрицают слухи о драке Богдана и Баканова.

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